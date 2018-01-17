17.01.2018, 18:50

С началом сезона! С четверга разрешен выход на лед Чудского озера!

 (12)
Роман Викулов
Роман Викулов
EST
KALAMEHED PEIPSIL
KALAMEHED PEIPSILFOTO: Aldo Luud

С 18 января профессиональным рыбакам и рыболовам-любителям разрешили выход на лед Чудского озера, но последним пока можно передвигаться по нему только пешком.

Профессионалам с четверга можно выезжать на Чудское озеро на мотосанях и вездеходах. Любителям разрешат выезжать на лед на соответствующей технике с 20 января.

Как сказали Delfi на пограничном кордоне ”Муствеэ”, выход на лед открыт на всей эстонской части побережья Чудского озера. При этом обусловленное состоянием льда ограничение по расстоянию, на которое можно удалиться от берега, не установлено. Зачастую сезон зимней рыбалки открывается на Чудском с той оговоркой, что дальше 1.5 или 3 километров любителям от берега удаляться нельзя. Также редко бывает, чтобы открывали все озеро сразу — обычно выход на лед разрешают в отдельных волостях. Также правилом является то, что сначала на лед выпускают профессионалов, а только через несколько дней, или даже неделю, позволяют заняться подледным ловом любителям.

Толщина льда на Чудском озере везде превышает 10 сантиметров, а местами достигает 19 сантиметров.

Читайте также:
450€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
190 000€
Tallinn, Дом
179 900€
Tallinn, Квартира
69 900€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
229 500€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
72 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
155 000€
Tallinn, Квартира
204 900€
Tallinn, Квартира
424 900€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии