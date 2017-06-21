С началом председательства в ЕС будет временно изменена организация дорожного движения

В связи с председательствованием Эстонии в Совете Европейского Союза начиная с 28 июня в центре Таллинна будет частично изменена организация дорожного движения. Изменения организации дорожного движения коснутся, в основном, окрестностей Таллиннского Котла культуры и расположенных в центре Таллинна гостиниц, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Движение будет реорганизовано у Котла культуры на Пыхья пуйестеэ. К бензозаправочной станции Circle K, расположенной у Котла культуры, можно будет подъехать по улицам Кай, Поорди и Садама, где будут установлены соответствующие указательные знаки.

В соответствии с уровнем безопасности проходящего мероприятия может возникнуть необходимость закрыть улицу Румби у Горхолла. На время председательствования будут закрыты находящиеся между Котлом культуры и Горхоллом парковочные площадки.

Для пассажиров Linda Line будет установлен ведущий в порт коридор для пешеходов. Транспортные средства смогут по-прежнему проезжать к причалу Linda Line за Горхоллом по улице Каласадама.

"И водителей, и пассажиров просим запастись терпением. По прибытию и отбытию делегаций полицейские будут временно перекрывать движение, чтобы смогли проехать колонны", — сказал старший служащий по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.

Янтер добавил, что водителям, заметившим приближения кортежа, желательно перестроиться к правой обочине дороги, обозначив свой маневр световым сигналом поворота, и пропустить кортеж. "Водители не должны резко тормозить. Плавные маневры помогут избежать возникновения опасных ситуаций", — сказал Тыну Янтер.

"Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы сохранить нормальный ритм движения и чтобы движение не перекрывалось больше, чем на пять минут. Но в любом случае в утренние и вечерние часы мы советуем запланировать для поездок больше времени", — сказал Янтер.

О других возможных изменениях в организации дорожного движения Департамент полиции и погранохраны будет сообщать дополнительно.