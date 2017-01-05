По сообщению Департамента здоровья, теперь интенсивность заболевания гриппом можно оценить как среднюю, а распространение гриппа масштабным. Доля обратившихся к семейных врачам из-за заболевания гриппом выросла до 70%.

Согласно предварительным данным, на прошлой неделе в больничном лечении нуждалось 47 пациентов с вирусом гриппа. С начала сезона из-за гриппа было госпитализировано 147 человек.

В интенсивном лечении нуждались 11 человек, одному из которых было 57 лет, остальным — более 65. Все они входили в группу риска в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным трех больниц (Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Клиники Тартуского университета и Пярнуской больницы), от гриппа умерли четыре человека. Все они были в возрасте более 70 лет, входили в группу риска и не были вакцинированы.

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