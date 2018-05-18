18.05.2018, 12:45

С начала июня можно подать заявку на получение дотации для подключения к коммунальному водоснабжению и канализации


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С начала июня можно подать заявку на получение дотации для подключения к коммунальному водоснабжению и канализации
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Начиная с 5 июня можно ходатайствовать о дотации для подключения к коммунальному водоснабжению и канализации или для установки соответствующего требованиям накопительного резервуара сточных вод. Ходатайства можно представить через Центр инвестирования в окружающую среду (KIK). Вчера министр окружающей среды Сийм Кийслер утвердил порядок и условия ходатайства о дотации, говорится в пресс-релизе.

”Уже до открытия тура подачи заявок интерес к этой дотации очень высок, и это служит подтверждением того факта, что такая возможность была очень нужна. Мы заинтересованы в том, чтобы подключившихся к коммунальному водоснабжению и канализации было как можно больше. Подключение к канализации существенно удобнее и дешевле, чем постоянный заказ вывоза сточных вод. Кроме того, это гарантирует, что сточные воды будут собраны и очищены так, как требуется, и ни окружающая среда, ни грунтовые воды не пострадают”, — пояснил министр окружающей среды Сийм Кийслер.

О дотации могут ходатайствовать жители тех регионов, домохозяйство которых находится в районе сбора сточных вод, нагрузка на который превышает 2000 потребителей. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 57 таких районов. Находится ли местожительство на соответствующей территории сбора сточных вод, можно проверить в регистре окружающей среды.

Дотацию можно запросить на подключение жилого дома к коммунальному водоснабжению и канализации или на создание, а также перестройку накопительного резервуара для жилого дома в регионе, где коммунальная канализация отсутствует и строить водопровод и канализацию в ближайшие пять лет не планируется. В случае, если имеется возможность подключения к коммунальному водопроводу и канализации, дотация выделяется только на подключение.

Размер дотации исходит из средней стоимости схожих строительных работ по состоянию на январь нынешнего года и зависит от объема строительных работ и протяженности прокладываемого трубопровода. На дотации выделено в общей сложности приблизительно 10 млн евро, средние суммы дотаций составляют 2000-2500 евро. Учитывая число неподключенных домохозяйств, этой суммы на всех может не хватить.

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Дотация не выделяется для финансирования работ по строительству трубопровода в жилом доме, в т. ч. для установки водомерных узлов, для компенсации стоимости ранее выполненных работ и прокладки трубопровода к незастроенным участкам или к участкам с жилыми домами на этапе строительства.

Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что половина индивидуальных систем питьевой воды в частных домохозяйствах и половина локальных решений по обращению со сточными водами не соответствуют требованиям и тем самым представляют угрозу для грунтовых вод и питьевой воды. Государственный контроль в своем недавнем аудите на тему грунтовых вод также отмечал, что по многим областям в Эстонии отсутствует информация, ведется ли там сбор сточных вод и каким образом это происходит.

В прошлом году Инспекция окружающей среды в сотрудничестве с самоуправлениями проверила в волостях Харку, Саку и Кохила, надлежащим ли образом ведется сбор сточных вод на земельных участках частных лиц. В результате проверок выяснилось, что требованиям не соответствовала приблизительно половина локальных систем по обращению со сточными водами. Прежде всего, эта проблема характерна для бывших дачных регионов, куда люди переселились на постоянное место жительства. В том, чтобы обеспечить с помощью правил, а также строительного и экологического надзора надлежащее обращение населения со сточными водами, а также побуждать людей подключаться к коммунальному водоснабжению и канализации, важную роль играет местное самоуправление.

С 2000 года в системы питьевой и сточной воды Эстонии был инвестирован почти миллиард евро, услугой коммунальной канализации в Эстонии пользуется 83% жителей. Несмотря на это на территориях сбора сточных вод с более чем 2000 потребителей находится приблизительно 15 000 домохозяйств, которые не подключились к коммунальному водоснабжению и канализации.

О дотации можно ходатайствовать через Центр инвестирования в окружающую среду. Об открытии тура подачи заявок будет объявлено в государственных СМИ и на сайте KIK.

Более подробную информацию об условиях и процессе ходатайства о дотации можно получить на сайте KIK.

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