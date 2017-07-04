С начала года IRL покинули 200 человек, наиболее стремительно выросли ряды EKRE

Из представленных в Рийгикогу политических сил с начала года наиболее заметно укрепила свои ряды Консервативная народная партии Эстонии (EKRE), а больше всего членов потерял Союз Отечества и Res Publica (IRL), передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 4 июля, пишет портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на хозяйственные отчеты партий и на Коммерческий регистр.

Выясняется, что если по состоянию на 31 декабря 2016 года у IRL было 9215 членов, то к сегодняшнему дню их число сократилось до 8994 человек. Среди наиболее известных лиц, покинувших партию за последние полгода — депутаты Рийгикогу Маргус Цахкна и Марко Михкельсон, предприниматель Прийт Аламяэ и глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Больше всего новых членов появилось у EKRE. Если по состоянию на конец прошлого года в рядах этой политической силы состояли 8100 человек, то к сегодняшнему дню их число выросло до 8275 человек.