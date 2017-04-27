С мая меняется движение общественного транспорта Таллинна

Со 2 мая троллейбусная линия 9 заменяется автобусной линией 72 Кескузе — Копли и обслуживать ее будут новые гибридные автобусы "Вольво 7900", соответствующие по выхлопу норме Евро VI.

Маршрут трамвайной линии 2 меняет название. Он будет называться Балтийский вокзал — Суур Паала. С 1 мая меняются названия некоторых остановок автобусный линий 1A, 12, 49, 50, 54 и 55, а также трамвайной линии 2. Вместо автобусной остановки Айатеэ появится остановка Айа теэ, вместо остановки Тондираба — остановка Осмуссааре, вместо остановки Юлемисте — остановка Суур-Паала. Последним объясняется изменение названия маршрута трамвая 2 линии.