С марта новые PIN-коды ID-карты можно будет получить только в бюро PPA

Еще до конца февраля в случае, если человек потерял или забыл PIN-коды своей ID-карты, новые PIN коды можно получить в конторах банков Swedbank и SEB. Но начиная с марта банки эту услугу больше предлагать не будут.

„Когда человек не пользуется регулярно э-услугами и не подписывает документы дигитально, можно забыть свои PIN-коды. К сожалению, конверт с PIN-кодами часто выбрасывают или теряют. Следует хранить коды своей ID-карты в надежном месте отдельно от документа", — сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Элийза Сау.

С декабря Департамент полиции и погранохраны выдают ID-карты нового образца в сотрудничестве с новым производителем, поэтому будет закончено обслуживание ID-карт в банковских конторах. Так как с 1 февраля в э-банки нельзя будет заходить с картой паролей, Департамент полиции и погранохраны продлил возможность замены PIN-кодов ID-карты в банковских конторах до конца этого месяца, чтобы люди смогли получить новые возможности аутентификации.

Элийза Сау советует проверить, помните ли вы PIN-коды ID-карты, так как скоро можно будет подавать декларацию о доходах, а также пройдут выборы.

„Зачастую обнаруживается, что PIN-кодов нет, в последний момент. Советуем проверить наличие PIN-кодов уже сейчас, а также оформить себе еще какой-либо альтернативный способ аутентификации, например mobiil-ID”, — сказала Сау.

В месяц за новыми PIN-кодами обращается примерно 4000 человек, которые потеряли или забыли свои коды.