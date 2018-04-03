С кого возьмет пример Рейнсалу при написании закона об иностранных агентах: с США или России?

Закон об иностранной разведке существует как в России, так и в США. Каким из них вдохновится министр юстиции Урмас Рейнсалу при написании соответствующего закона для Эстонии?

В штатах Foreign Agents Registration Act (FARA), то есть закон о регистрации иностранных агентов, был принят еще в 1938 году и занимался сначала борьбой с пропагандой нацизма. С 1966 года закон регулирует деятельность людей, которые в интересах других стран пытаются оказать влияние на действия правительства США с целью получения политической или экономической выгоды. По сути — лоббистов.

Закон требует, чтобы зарегистрированные в качестве иностранных агентов лица регулярно предоставляли отчеты о своей деятельности и ее финансировании. Закон не распространяется на зарубежные СМИ, пока они не попадают под контроль иностранный силы.

Принятый в 2012 году в России закон об иностранных агентах намного суровее. Несмотря на то, что в обоих случаях речь идет об агентах, формулировки самого понятия сильно разнятся. На английском языке слово агент употребляется в нескольких смыслах, в том числе в нейтральных. В большинстве случаев это человек, действующих в интересах других. В русском языке под ”агентом”, как правило, подразумевается сотрудник спецслужб, причем иностранный агент для простого человека означает ни кого иного, как иностранного шпиона.

Российский закон требует, чтобы недоходные объединения, получающие средства из-за границы и занимающиеся ”политической деятельностью”, регистрировались в качестве иностранных агентов и в своей деятельности представлялись как иностранные агенты. Многие учреждения с введением изменений не пожелали регистрироваться, а в ответ на это государство зарегистрировало их в принудительном порядке. После вступления закона в силу в офисах многих наиболее влиятельных организаций (например, Amnesty International, Human Rights Watch и Transparency International) прошли обыски, в том числе в сопровождении съемочной группы НТВ.