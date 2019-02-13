С изменением закона у учителей появится больше прав при обеспечении безопасности в школе

Сегодня в Рийгикогу в третьем чтении слушаются поправки к закону об основной школе и гимназии, которые призваны внести в закон уточнения, в каких ситуациях у учителя есть право на вмешательство для обеспечения в школе безопасной среды для обучения и преподавания, сообщает Министерство образования и науки.
Законопроект уточнит границы ответственности и прав при обеспечении безопасности. В идеальной ситуации повседневные правила поведения определяются договоренностью между школой, учениками и родителями, но, к сожалению, полагаться только на это нельзя.
”Нужно гарантировать, чтобы взрослые, которые контактируют с детьми, могли вступаться за их интересы. Чем более четко это обозначено в школе — тем лучше. Учитель разделяет с родителями часть обязанностей — заботу и ответственность за то, чтобы дети выросли ответственными и деятельными людьми”, — сказала министр Майлис Репс.
Согласно изменениям, учителя получат право в случае обоснованного подозрения проверить школьную сумку учащегося и забрать на хранение предметы и вещества, которые согласно Закону об основной школе и гимназии в школе запрещены. Разумеется, учителя не могут применять физическую силу для того, чтобы кого-то наказать. Вмешаться можно только в случае, если требуется предотвратить причинение вреда другим учащимся или самому ученику.
”Надеюсь, что эти долгожданные принципы сегодня будут утверждены законом, — сказала Министр Репс и добавила, что не считает, что этим правом будут пользоваться часто, скорее напротив. — Открытые отношения между учителем и учеником по-прежнему остаются основой успешного обучения. Просто теперь больше не нужно будет спорить о том, что можно, а что нельзя, и в каком случае”.