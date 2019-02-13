С изменением закона у учителей появится больше прав при обеспечении безопасности в школе

Законопроект уточнит границы ответственности и прав при обеспечении безопасности. В идеальной ситуации повседневные правила поведения определяются договоренностью между школой, учениками и родителями, но, к сожалению, полагаться только на это нельзя.

”Нужно гарантировать, чтобы взрослые, которые контактируют с детьми, могли вступаться за их интересы. Чем более четко это обозначено в школе — тем лучше. Учитель разделяет с родителями часть обязанностей — заботу и ответственность за то, чтобы дети выросли ответственными и деятельными людьми”, — сказала министр Майлис Репс.

Согласно изменениям, учителя получат право в случае обоснованного подозрения проверить школьную сумку учащегося и забрать на хранение предметы и вещества, которые согласно Закону об основной школе и гимназии в школе запрещены. Разумеется, учителя не могут применять физическую силу для того, чтобы кого-то наказать. Вмешаться можно только в случае, если требуется предотвратить причинение вреда другим учащимся или самому ученику.