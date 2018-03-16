"С избирательного участка — в обезьянник". Независимый наблюдатель вспоминает выборы президента РФ 2012 года

Накануне выборов президента Российской Федерации Delfi поговорил с жителем Санкт-Петербурга, который рассказал о своем опыте участия в президентских выборах 2012 года в качестве независимого наблюдателя — к сожалению, опыте негативном.

Данная история произошла 4 марта 2012 года, когда Николай (имя изменено) отправился от одной местной газеты в качестве независимого наблюдателя на выборы в Санкт-Петербурге.

Молодой человек пришел к 7 утра на нужный избирательный участок, и у него с порога начались трудности. Сначала председатель избирательной комиссии отказала ему в регистрации по причине, того, что на участке уже и так слишком много наблюдателей. Зная свои права, Николай написал жалобу, и после небольших разбирательств его пустили на участок и зарегистрировали наблюдателем.

Сначала на избирательном участке находились семь наблюдателей, из которых лишь трое были там на добровольной основе, а потом пришли еще трое — от Владимира Путина, как говорит Николай. Ни одного существенного нарушения Закона о выборах не произошло — не было ни вбросов бюллетеней, ни так называемых ”каруселей”. Однако все продлилось спокойно лишь до вечера.

”Около 20:00 к нам подошла председатель и заявила, что комиссия приняла решение о нашем [Николая и еще двух наблюдателей — прим. ред.] удалении, хотя мы находились там на совершенно законных основаниях. Почти сразу же пришли сотрудники полиции и попросили нас покинуть избирательный участок”, — рассказывает молодой человек.

Несмотря на это, наблюдатели решили не сдаваться и обжаловать свое незаконное удаление, но жалобу принимать отказались, хотя в соответствии с законом были обязаны это сделать. В итоге через некоторое время на избирательный участок приехал наряд полиции.

”Мы все равно продолжили требовать принять жалобу, но полицейские слушать не стали и заявили, что мол подадите ее завтра в центральной участковой избирательной комиссии, а сейчас убирайтесь отсюда, потому что мы якобы ”мешаем работе комиссии”. Как именно мешаем и что такое эта центральная УИК, объяснять нам никто не стал”, — вздыхает собеседник Delfi.

В итоге всех троих наблюдателей посадили в полицейскую машину — одного из них даже с применением силы и наручников. По словам Николая, он слышал, как один из сотрудников правопорядка сказал: ”сейчас мы вам покажем, что такое честные выборы”. По прибытии в полицейское отделении задержанных оформили по статье 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

”Нам дали право на один звонок, я позвонил жене, потом наши вещи забрали и отправили в камеру, где обычно держат бомжей. Вот так и закончился день выборов: с избирательного участка прямиком в обезьянник!”, — усмехается Николай. Вдобавок ко всему на следующий день всем троим мужчинам еще и выписали по 1000 рублей штрафа.

Николай добавил, что это все, возможно, было спланировано заранее — днем он видел, как председатель общалась с сотрудником полиции, а потом тот же самый полицейский приходил к ним в отделение проводить разъяснительную беседу.

Собственно, зачем властям потребовалось устранять независимых наблюдателей с избирательного участка? Николай считает, что для фальсификации голосов: ”Перед задержанием мы насчитали за день всего около 1000 голосов. А официальные результаты с участка — где-то 1400, из них больше половины — за Путина. Думаю, всем ясно — что-то здесь не так”.

"После этого всего доверия к выборам не осталось. Смысла туда ходить не вижу, а пытаться что-то изменить — это не только бесполезно, но и опасно. Поэтому сейчас и пытаются всячески согнать людей на выборы", — вздыхает молодой человек.

Голосовать 18 марта он не планирует.