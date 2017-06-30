С июля с данными судебных регистров можно будет ознакомиться в нотариальных бюро

С 1 июля вступает в силу ряд поправок к Коммерческому кодексу и другим законам, меняющий порядок ознакомления с данными судебных регистров и регистровыми документами, значится в пресс-релизе.

Приемные пункты канцелярий регистров будут закрыты. В дальнейшем для заказа выписок и ознакомления с регистровыми документами останется две возможности: обратиться в нотариальное бюро или зайти при помощи ID-карты на сайт соответствующего регистра.

Чтобы ознакомиться с данными судебных регистров и получить выписки можно обратиться к нотариусам, работающим во всех 15 уездах. Судебными регистрами являются крепостная книга, судовая крепостная книга, регистр брачного имущества, коммерческий регистр, регистр недоходных объединений и целевых учреждений, а также регистр коммерческих залогов.

В дальнейшем с публичными и коммерческими данными коммерческого регистра можно бесплатно ознакомится в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Нарве, в следующих нотариальных бюро:

1) в бюро таллиннского нотариуса Анны Саабер (адрес: Тартуское шоссе, 13, Таллинн)

2) в бюро тартуского нотариуса Тийны Томберг (адрес: Калури, 2, Тарту)

3) в бюро пярнуских нотариусов Марье Юриоя, Кристи Кивимяги и Кайи Крюгер (адрес: Ринги, 1, Пярну)

4) в бюро йыхвиского нотариуса Кристель Янес (адрес: Кесквяльяк, 4, Йыхви)

5) в бюро нарвского нотариуса Татьяны Бойцовой (адрес: А.Пушкина, 17-13, Нарва).

Коммерческий регистр объединяет сведения обо всех зарегистрированных в Эстонии юридических лицах. Чтобы ознакомиться с данными, занесенными в регистровые карты предприятий (например, с информацией о членах правления и правом представительства), не обязательно обращаться в нотариальное бюро — это можно сделать на сайте коммерческого регистра по адресу http://www.rik.ee/et/e-ariregister. В указанных выше нотариальных бюро можно ознакомиться, например, с уставами, решениями об учреждении или учредительными договорами, а также с представленными в регистр заявлениями.

Нотариусы также получают право выдавать выписки и свидетельства о стране флага из судовой крепостной книги. Ранее этим занимался закрепительный отдел. С июля такие документы больше невозможно получить в закрепительном отделе. Соответствующим правом обладают все нотариальные бюро и Департамент водных путей.