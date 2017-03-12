С губной гармошкой против ”плимсов”, или Один полезный совет педагогу

Если у ребенка в первом классе наблюдается неадекватное поведение, мешающее проводить урок, то в дальнейшем у него повышается риск снижения успеваемости, отклонений в поведении, расстройства личности и прочих видов рискованного поведения. Что делать педагогу, когда первоклашки не обращают на него никакого внимания или, наоборот, стоят на ушах?

Учитель английского языка Таллиннской художественной гимназии Кайре Папп утверждает, что следует срочно осваивать игру на губной гармошке, а также игру под названием VEPA.

VEPA — это аббревиатура эстонских слов veel paremaks — ”ещё лучше”. Игра на развитие поведенческих навыков нацелена на то, чтобы учитель мог воздействовать сразу на весь класс, не реагируя на каждый отдельный случай нарушения дисциплины. Цель игры — развить положительное поведение учеников и создать в классе доброжелательную атмосферу.

Поработавшая в Кении и Гватемале Папп объясняет, что для проведения игры учитель вместе с учениками определяет кредо класса, то есть, что бы они хотели видеть, слышать, чувствовать и делать в классе своей мечты больше и что — меньше. Также ученикам объясняют, что нежелательные поступки — это ”плимсы”, за которыми следит учитель во время игры, а желательные поступки — это поступки VEPA, которые высоко ценятся и поощряются. Во время игры ученики работают в командах и они учатся замечать не недостатки, а успехи друг друга и положительно оценивать их, поэтому учеба в школе становится для детей более привлекательной, а значит, и успешной.

Чтобы привлечь внимание учеников, Кайре Папп при помощи губной гармошки и соответствующего жеста подает сигнал ”тишина VEPA”, потом она делит класс на несколько команд и записывает названия команд на доске. Ученики вместе с учителем решают, какое поведение во время игры считается поведением VEPA, а какое ”плимсом”. Если кто-то из учеников ”плимсит”, то учитель нейтральным тоном сообщает, в какой команде замечен ”плимс” и делает на доске отметку рядом с названием соответствующей команды. Выигрывают все команды, получившие меньше четырёх ”плимсов”, отмеченных на доске.

В классе Кайре Папп ученикам нравится быть по очереди учителями и работать в штабах. В каждом штабе дети сосредотачиваются на выполнении одного конкретного задания, выполняемого письменно, на планшете или с помощью рисования. Задания в штабах различные и группы перемещаются из одного штаба в другой.

Подробнее о том, как не помышлявшая о работе в школе волонтёрка всё-таки в ней оказалась, читайте в статье редактора ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа.