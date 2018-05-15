15.05.2018, 12:16

С гражданским договорoм эстонский язык мoжнo будет учить бесплатно

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rus.delfi.ee
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Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

На сегодняшнем заседании пленума Рийгикогу министр внутренних дел Андрес Анвельт представил поправки к Закону о гражданстве, благодаря которым у желающих получить эстонское гражданство расширятся возможности изучения эстонского языка, сообщает пресс-служба МВД.

Для облегчения получения эстонского гражданства начиная с 2019 года планируется предлагать так называемые гражданские договоры на бесплатное прохождение курсов эстонского языка и на получение оплачиваемого учебного отпуска.

”В Эстонии основной проблемой является не вопрос, может ли у человека быть двойное или множественное гражданство — нашей самой большой проблемой является огромное количество обладателей так называемых серых паспортов”, — сказал министр внутренних дел на первом чтении законопроекта. В Эстонии сейчас около 80 000 человек с неопределенным гражданством. Условием для получения гражданства является владение эстонским языком.

”Мы должны сделать как можно больше для того, чтобы ввести живущих в Эстонии людей в эстонское языковое и информационное пространство. К настоящему моменту мы достигли такой ситуации, когда детей с т.н. серыми паспортами в Эстонском государстве больше не добавляется, мы также упростили требования к получению гражданства для пожилых людей”, — добавил Андрес Анвельт.

Договор смогли бы заключать люди, как минимум пять лет прожившие в Эстонии на законных основаниях, желающие ходатайствовать об эстонском гражданстве и отвечающие основным условиям обращения с ходатайством о гражданстве. Бесплатное обучение будет предлагаться для овладения языком с нулевого уровня до уровня В1. Для участия в курсах по изучению эстонского языка человеку, заключившему договор и находящемуся в учебном отпуске, за дни, проведенные на языковых курсах, будет выплачиваться возмещение по изучению языка в размере средней заработной платы за 20 календарных дней. Обучение языку будет организовывать Академия внутренней обороны.

В прошлом году эстонское гражданство получили около 800 человек, из них 558 раньше имели неопределенное гражданство. С момента восстановления независимости Эстонии эстонское гражданство предоставлено и восстановлено более чем у 160 000 человек.

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