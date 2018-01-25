25.01.2018, 14:20

С февраля в Таллинне меняются расписания движения автобусов


rus.delfi.ee
EST
Hübriidbussid Õismäel
Foto: Ilmar Saabas

С 1 февраля меняются расписания движения автобусов линий 2, 3, 16, 23, 31, 34A, 47, 49 и 50. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте: https://transport.tallinn.ee/

Расписание автобуса линии 2 меняется по рабочим дням по просьбе работающих там людей сдвинуть выход 17-часового автобуса на более позднее время, чтобы можно было успеть на него после окончания рабочего дня.

На линии 3 расписание по рабочим дням меняется в связи с необходимостью увеличить отведенное на прохождение маршрута время, чтобы обеспечить соблюдение графика движения.

На линии 16 меняется субботнее расписание, чтобы привести в соответствие с законом режим работы водителей.

На линии 23 меняется расписание движения по рабочим дням в связи с необходимостью увеличить время прохождения маршрута, без чего невозможно соблюдение расписания.

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Автобусы на линии 31 Прийсле-Эстония будут теперь в ходу и по воскресеньям.

Расписание движения автобусов линии 34A tпо рабочим дням меняется для приведения режима работы водителей в соответствие с Законом о времени работы и отдыха.

На линии 47 меняется расписание движения по рабочим дням в связи с необходимостью увеличить время прохождения маршрута, без чего невозможно соблюдение расписания.

Линия 49 продлевается до аэропорта, что привело к изменению всего расписания движения на этой линии.

На линии 50 меняется расписание движения по субботам в связи с необходимостью увеличить время прохождения маршрута, без чего невозможно соблюдение расписания.

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