С этого месяца продлен срок действия digi-ID

Все пользователи digi-ID, которые будут ходатайствовать о получении дигитального удостоверения личности (digi-ID) начиная с этого месяца, получат карту со сроком действия в пять лет, сказано в пресс-релизе.

До сих пор карта digi-ID выдавалась на три года, но начиная с мая этого года срок действия был продлен, и теперь действует она столько же, сколько ID-карта, то есть пять лет.

„Дигитальное удостоверение личности используют, например, э-резиденты Эстонии, а также многие жители Эстонии, которым по работе часто приходится аутентифицировать себя для использования электронных услуг или проставлять дигитальную подпись. Это удобно и такой возможностью пользуется 40 000 человек”, — сказала руководитель отдела миграционной политики и гражданства Рутть Аннус. „Для пользователей digi-ID более длительный срок действия будет удобнее и выгоднее, а также это поможет уравнять срок действия разных удостоверяющих личность документов", — добавила Аннус.