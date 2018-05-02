02.05.2018, 17:50

С этого месяца продлен срок действия digi-ID


rus.delfi.ee
EST
Esimese e-residendi kaardi üleandmine Edward Lucasele
Foto on illustratiivne.Foto: Heiki Rebane

Все пользователи digi-ID, которые будут ходатайствовать о получении дигитального удостоверения личности (digi-ID) начиная с этого месяца, получат карту со сроком действия в пять лет, сказано в пресс-релизе.

До сих пор карта digi-ID выдавалась на три года, но начиная с мая этого года срок действия был продлен, и теперь действует она столько же, сколько ID-карта, то есть пять лет.

„Дигитальное удостоверение личности используют, например, э-резиденты Эстонии, а также многие жители Эстонии, которым по работе часто приходится аутентифицировать себя для использования электронных услуг или проставлять дигитальную подпись. Это удобно и такой возможностью пользуется 40 000 человек”, — сказала руководитель отдела миграционной политики и гражданства Рутть Аннус. „Для пользователей digi-ID более длительный срок действия будет удобнее и выгоднее, а также это поможет уравнять срок действия разных удостоверяющих личность документов", — добавила Аннус.

Все пользователи карт digi-ID с трехлетним сроком действия смогут обновить сертификаты своих карт дистанционно начиная с 1 ноября 2018 года и продлить таким образом срок действия своих digi-ID еще на два года. Если карта с трехлетним сроком действия теряет действие до 1 ноября 2018 года, то в этом случае следует ходатайствовать о новой карте с пятилетним сроком действия в Департаменте полиции и погранохраны.

Дигитальное удостоверение личности или digi-ID — это дигитальный документ, с помощью которого можно удостоверять свою личность в электронной среде и давать дигитальную подпись.

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