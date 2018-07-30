30.07.2018, 10:10

С четверга начнется ремонт проездов в Пирита

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rus.delfi.ee
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Tallinn õhust
Foto: Hendrik Osula

С четверга, 2 августа, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Пирита, сообщает Раэпресс.

Первыми на очереди улица Яараку и отрезок улицы Местакооли между улицей Пухкекоду и домом № 5 по Метсакооли. Затем последуют работы на улицах Лыосильма, Куммели, Облика, участке улицы Румму между улицей Пирита и велодромом, парковке на улице Ранна, в переулке Кыйву. Стоимость работ — 690 тысяч евро. Срок окончания — октябрь.

Участников движения просят следовать указаниям временных дорожных знаков.

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