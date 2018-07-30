С четверга начнется ремонт проездов в Пирита

С четверга, 2 августа, начнется восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Пирита, сообщает Раэпресс.

Первыми на очереди улица Яараку и отрезок улицы Местакооли между улицей Пухкекоду и домом № 5 по Метсакооли. Затем последуют работы на улицах Лыосильма, Куммели, Облика, участке улицы Румму между улицей Пирита и велодромом, парковке на улице Ранна, в переулке Кыйву. Стоимость работ — 690 тысяч евро. Срок окончания — октябрь.

Участников движения просят следовать указаниям временных дорожных знаков.