С апреля жители Эстонии могут смотреть эстонские телеканалы без ограничений во всех странах ЕС

Вступающее в силу в конце этой недели, 1 апреля, постановление Европейского Союза отменит геоблокировку и позволит жителям Эстонии свободно смотреть передачи эстонских телевизионных каналов во всех странах-членах ЕС.

В апреле вступит в силу постановление Европейского Союза об отмене географической блокировки, которое обеспечит доступ ко всему эстонскому дигитальному контенту, в том числе к приобретенным в нашей стране фильмам, телесериалам, э-книгам, аудиокнигам и видеоиграм, во всех остальных странах-членах ЕС.

”Раньше авторское право запрещало показ в других странах закупленного для местного рынка телевизионного контента. Постановление ЕС об отмене такой геоблокировки — отличная новость для часто бывающих за рубежом или проживающих там эстоноземельцев и, конечно, для поставщиков телевизионных услуг в Эстонии”, прокомментировал член правления Elisa Андрус Хийепуу пользу вступающего в силу в апреле постановления.

По оценке Андруса Хийепуу, уточнение концепции дигитального рынка и учет потребностей потребителей — весьма похвальная и положительная для клиентов инициатива. ”После вступления в силу данного постановления Elisa как провайдеру не придется пересматривать условия сотрудничества с каждым держателем прав на телевизионный контент и специально расширять территорию действия этих прав — достаточными будут ранее заключенные для Эстонии соглашения о контенте”, — пояснил член правления Elisa.

Как отметил Андрус Хийепуу, при вступлении в силу этого постановления клиенты смогут потреблять услуги Elisa Elamus и в других странах-членах Европейского Союза. ”Постановление обеспечивает клиенту за рубежом потребление идентичного отечественному контента с идентичной функциональностью”, уточнил член правления Elisa. ”Новые, современные телевизионные услуги позволяют смотреть контент не только по телевизору, но и в мобильном приложении или прямо в браузере. Так что теперь в поездках по Европе можно спокойно смотреть любимые телепередачи на планшете или смартфоне”.

К тому же потребители беспроводного решения Elisa Elamus могут брать с собой в поездку дигибокс. ”Например, дигибокс можно подключить к телевизору в номере отеля, а по WiFi — и к интернету, после чего можно смотреть телевизор совсем как дома, причем как в прямом эфире, так и с записью”, — добавил Андрус Хийепуу.

Для клиентов с услугой Elisa Elamus смарт-приложение включено в цену базовой телевизионной услуги — не нужно отдельно ничего заказывать. Достаточно скачать приложение на смарт-устройство и привязать его к своему пользовательскому аккаунту.