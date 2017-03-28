С апреля у некоторых таллиннских автобусов появятся новые остановки

С 1 апреля на линии 46 автобуса-экспресса, следующего по маршруту Кунстиакадемия — Вяйке-Ыйсмяэ в первой половине дня появится остановка Пяэвалилле, а на автобусных линиях 12, 31, 60 и 65 на улице Мустакиви по направлению к Нарвскому шоссе — остановка Линнамяэ теэ.

Автобус экспресс-линии 46 в течение дня будет в ходу от Кунстиакадемия до Вяйке-Ыйсмяэ по двум разным маршрутам: в первой половине дня (отъезд от остановки Кунстиакадемия с 6:53 до 10:53) он пойдет по улице Гонсиори, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, улицам Луйзе и Эндла, Палдискому шоссе, улицам Эхитаяте и Ыйсмяэ (восточная и южная дуги), во второй половине дня (отъезд от остановки Кунстиакадемия с 14:24 до 19:41) — по улице Гонсиори, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, улицам Луйзе и Эндла, Палдискому шоссе, улице Ыйсмяэ (восточная и южная дуги).