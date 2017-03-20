С апреля домашним птицам нельзя будет свободно гулять по двору

В связи с распространяющимся в Европе птичьим гриппом Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии вводит ограничение на выгул домашних птиц на земельных участках, передает rus.err.ee.

С 1 апреля домашних птиц надо содержать в закрытых помещениях. Если это невозможно, то территорию на улице необходиом обтянуть сеткой.

Новое правило касается содержания всех птиц, содержащихся в домашних условиях: кур, гусей, уток, индеек, перепелов и фазанов.

Кормление птиц должно проходить по возможности в помещении.