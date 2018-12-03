С 9 декабря начнет действовать новое расписание движения поездов

„Создание экспресс-сообщения между Таллинном и Вильянди уже давно было в наших планах”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Поскольку участок Лелле-Пярну больше обслуживаться не может, то мы соответственно уплотнили расписание движения поездов из Таллинна в Рапла, Тюри и Вильянди”.

Время движения скорых поездов из Таллинна в Вильянди составляет менее двух часов; также сократится время движения и других Вильяндиских поездов. „Чтобы сократить время движения как в Кохила, Рапла, так и далее, на поездах Вильяндиского направления мы отменили некоторые малоиспользуемые остановки в районе Таллинна. Чтобы не уменьшать возможности железнодорожных поездок, мы добавили между Таллинном и Рапла поезда, следующие со всеми остановками. Поэтому можно сказать, что столь плотного движения поездов в юго-западном направлении еще не было никогда. К сожалению, это означает, что пропускная способность инфраструктуры исчерпана, и для того, чтобы еще более уплотнить расписание движения и улучшить услуги, будут необходимы дополнительные инвестиции”.

Новое расписание движения предусматривает также более интенсивное движение поездов из Таллинна в Тапа, Йыгева и Тарту. „При наличии соответствующей возможности пассажиры предпочитают быстрое экспресс-сообщение ”, — отметил Конго. „В дополнение к уплотнению расписания движения поездов мы надеемся, что сможем все же купить новые поезда, чтобы в будущем оказывать еще более удобные услуги между Таллинном и Тарту”.