03.12.2018, 10:12

С 9 декабря начнет действовать новое расписание движения поездов

 (3)
откроется экспресс-маршрут
rus.delfi.ee
EST
Rongiõnnetus Raplas
RongFoto: Siim Solman

С предстоящего воскресенья, 9 декабря, изменятся расписания движения поездов Elron: откроется экспресс-маршрут Таллинн-Вильянди; дополнительный скорый поезд добавится также на Тартуском направлении.

„Создание экспресс-сообщения между Таллинном и Вильянди уже давно было в наших планах”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Поскольку участок Лелле-Пярну больше обслуживаться не может, то мы соответственно уплотнили расписание движения поездов из Таллинна в Рапла, Тюри и Вильянди”.

Время движения скорых поездов из Таллинна в Вильянди составляет менее двух часов; также сократится время движения и других Вильяндиских поездов. „Чтобы сократить время движения как в Кохила, Рапла, так и далее, на поездах Вильяндиского направления мы отменили некоторые малоиспользуемые остановки в районе Таллинна. Чтобы не уменьшать возможности железнодорожных поездок, мы добавили между Таллинном и Рапла поезда, следующие со всеми остановками. Поэтому можно сказать, что столь плотного движения поездов в юго-западном направлении еще не было никогда. К сожалению, это означает, что пропускная способность инфраструктуры исчерпана, и для того, чтобы еще более уплотнить расписание движения и улучшить услуги, будут необходимы дополнительные инвестиции”.

Новое расписание движения предусматривает также более интенсивное движение поездов из Таллинна в Тапа, Йыгева и Тарту. „При наличии соответствующей возможности пассажиры предпочитают быстрое экспресс-сообщение ”, — отметил Конго. „В дополнение к уплотнению расписания движения поездов мы надеемся, что сможем все же купить новые поезда, чтобы в будущем оказывать еще более удобные услуги между Таллинном и Тарту”.

В расписании движения поездов, следующих в западном направлении, существенные изменения вводиться не будут. „Потребность в уплотнении расписания движения возникает в часы пик, но по причине пропускной способности инфраструктуры более невозможно добавить ни одного поезда. Мы долго ждали, что участок железной дороги Пяэскюла-Кейла по всей протяженности будет двухпутным, что позволило бы также уплотнить расписание движения в западном направлении и использовать новые скорые поезда, которые еще более сократили бы время движения до Таллинна. Мы надеемся, что в скором времени будет предпринято строительство второго пути”.

На юго-восточном направлении существенных изменений также не предвидится: между Тарту и Валга мы добавили дополнительный поезд еще в прошлом году, и на настоящий момент, к сожалению, по различным причинам роста спроса там не ожидается. По-прежнему на всех Валгаских поездах можно доехать до Таллинна, а в послеобеденное время также можно прямым рейсом доехать из Таллинна в Пыльва и Койдула. В прочих случаях необходимо сделать пересадку в Тарту. При этом расписание движения составлено так, чтобы пересадка была по возможности удобной.

Новое расписание движения, вступающее в силу 9 декабря, размещено на домашней странице Elron и на посадочных платформах; информацию о расписании движения поездов можно также получить по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

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