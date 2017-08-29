29.08.2017, 17:15

С 4 сентября меняется организация движения на перекрестке в Хааберсти


rus.delfi.ee
EST
Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017
Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017Foto: Andres Putting

С 4 сентября в связи с работами по реконструкции меняется организация движения по Палдискому шоссе в районе перекрестка Хааберсти на участке от улицы Мыйза до улицы Туулевески.


Движение в сторону центра города переводится в коридор на полосу встречного движения, но Палдиское шоссе остается открытым для транспорта в обоих направлениях. Разрешены также левый и правый поворот на улицу Мыйза.

Меняются подъезды к зоопарку и место остановки Зоо.

Перечисленные изменения будут действовать до конца октября.

Участников движения просят строго следовать указаниям временных средств организации движения!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии