С 4 сентября меняется организация движения на перекрестке в Хааберсти

С 4 сентября в связи с работами по реконструкции меняется организация движения по Палдискому шоссе в районе перекрестка Хааберсти на участке от улицы Мыйза до улицы Туулевески.
Движение в сторону центра города переводится в коридор на полосу встречного движения, но Палдиское шоссе остается открытым для транспорта в обоих направлениях. Разрешены также левый и правый поворот на улицу Мыйза.
Меняются подъезды к зоопарку и место остановки Зоо.
Перечисленные изменения будут действовать до конца октября.
Участников движения просят строго следовать указаниям временных средств организации движения!
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