С 4 сентября меняется организация движения на перекрестке в Хааберсти

Haabersti ristmiku ehitus 29.08.2017 Foto: Andres Putting

С 4 сентября в связи с работами по реконструкции меняется организация движения по Палдискому шоссе в районе перекрестка Хааберсти на участке от улицы Мыйза до улицы Туулевески.