С 3 января ситуация с лизинговыми автомобилями на российской границе снова может ухудшиться

В канун Рождества многие жители Эстонии устремились через восточную границу за покупками. Время прохождения границы увеличилось, но не только из-за возросшего потока туристов, но и из-за очередных проблем с лизинговыми автомобилями. Так, например, машины, взятые в лизинг у банка Luminor, не могут пересечь российскую границу, передает "Актуальная камера".

В Северо-Западном таможенном управлении РФ подтверждают факт наличия проблем с некоторыми юридическими лицами, но конкретные предприятия назвать отказались. Проблема возникает чаще всего из-за нарушения сроков пребывания лизингового автомобиля на территории в России.