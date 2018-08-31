31.08.2018, 10:59

С 3 сентября в Таллинне возобновляют работу школьные автобусы


rus.delfi.ee
EST
10 uut firma MAN liigendbussi Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Ahto Sooaru

С 3 сентября возобновляют работу на трех маршрутах школьные автобусы. Одновременно коррективы вносятся в расписание их движения.

Автобус, идущий от центра Виймси до Балтийского вокзала, выходит с начальной остановки в 7.07; автобус из Таммнеэме на Балтийский вокзал — в 06.57; автобус из Тискре на Балтийский вокзал — в 07:09.

Расписание здесь.

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