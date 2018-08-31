С 3 сентября в Таллинне возобновляют работу школьные автобусы
С 3 сентября возобновляют работу на трех маршрутах школьные автобусы. Одновременно коррективы вносятся в расписание их движения.
С 3 сентября возобновляют работу на трех маршрутах школьные автобусы. Одновременно коррективы вносятся в расписание их движения.
Автобус, идущий от центра Виймси до Балтийского вокзала, выходит с начальной остановки в 7.07; автобус из Таммнеэме на Балтийский вокзал — в 06.57; автобус из Тискре на Балтийский вокзал — в 07:09.
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