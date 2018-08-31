С 3 сентября в Таллинне возобновляют работу школьные автобусы

Автобус, идущий от центра Виймси до Балтийского вокзала, выходит с начальной остановки в 7.07; автобус из Таммнеэме на Балтийский вокзал — в 06.57; автобус из Тискре на Балтийский вокзал — в 07:09.

Расписание здесь.