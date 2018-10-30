30.10.2018, 14:17

С 3 ноября изменится движение поездов в западном направлении


rus.delfi.ee
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Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskusesFoto: Anni Õnneleid

В связи с ремонтными работами на железной дороге начиная с предстоящих выходных вводятся изменения в расписания движения поездов, следующих в Кейла, Рийзипере и Палдиски; пассажирам следует проявлять внимательность при пользовании посадочными платформами.


Продолжается ремонт железной дороги на участке между Таллинном и Пяэскюла. В эти выходные, т.е. 3 и 4 ноября поезда в направлении Пяэскюла, Кейла, Рийзипере, Клоогаранна и Палдиски будут курсировать согласно измененному расписанию, и в Таллинне можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении города. На двух рейсах между Пяэскюла и Таллинном будет необходимо пользоваться подменными автобусами. При поездках на участке между Таллинном и Пяэскюла следует быть внимательным и следить за информацией, размещенной на информационных стендах посадочных платформ.

Поскольку из-за закрытия на ремонт одного пути будет значительно сокращено количество поездов, курсирующих между Таллинном и Кейла, пассажиры, следующие в Рийзипере и Клоогаранна, в большинстве случаев должны будут пересаживаться на другой поезд. Выезжая из Таллинна, в таких случаях будет необходимо вначале сесть на поезд Таллинн-Палдиски и, соответственно, в Кейла или Клоога сделать пересадку; в некоторых случаях будет необходимо пересесть также в Пяэскюла. Соответствующая информация приводится также в расписании движения.

С понедельника, 5 ноября, в расписаниях движения также будут сделаны небольшие изменения, но в этом случае поезда по будним дням смогут пользоваться обычными посадочными платформами, и все рейсы будут обслуживаться в полном объеме поездами.

Расписания движения поездов с указанием остановок подменных автобусов опубликованы на домашней странице Elron и на информационных стендах остановок; информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок; расписания движения придерживались 99,15% поездов.

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