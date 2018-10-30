С 3 ноября изменится движение поездов в западном направлении



Продолжается ремонт железной дороги на участке между Таллинном и Пяэскюла. В эти выходные, т.е. 3 и 4 ноября поезда в направлении Пяэскюла, Кейла, Рийзипере, Клоогаранна и Палдиски будут курсировать согласно измененному расписанию, и в Таллинне можно будет пользоваться только путями и платформами в направлении города. На двух рейсах между Пяэскюла и Таллинном будет необходимо пользоваться подменными автобусами. При поездках на участке между Таллинном и Пяэскюла следует быть внимательным и следить за информацией, размещенной на информационных стендах посадочных платформ.

Поскольку из-за закрытия на ремонт одного пути будет значительно сокращено количество поездов, курсирующих между Таллинном и Кейла, пассажиры, следующие в Рийзипере и Клоогаранна, в большинстве случаев должны будут пересаживаться на другой поезд. Выезжая из Таллинна, в таких случаях будет необходимо вначале сесть на поезд Таллинн-Палдиски и, соответственно, в Кейла или Клоога сделать пересадку; в некоторых случаях будет необходимо пересесть также в Пяэскюла. Соответствующая информация приводится также в расписании движения.

С понедельника, 5 ноября, в расписаниях движения также будут сделаны небольшие изменения, но в этом случае поезда по будним дням смогут пользоваться обычными посадочными платформами, и все рейсы будут обслуживаться в полном объеме поездами.