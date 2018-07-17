С 23 июля вводятся изменения в расписании движения поездов по тартуским маршрутам

В связи с работами по восстановлению диспетчерской системы станции Тарту, с понедельника, 23 июля, вводятся изменения в расписание движения поездов в направлении Тарту, Валга и Койдула. Время в пути ряда поездов между Таллинном и Тарту сокращается.

По маршруту Таллинн-Тарту на некоторых рейсах будет необходимо по-прежнему ждать в Кяркна идущий навстречу поезд, однако время ожидания несколько сократится. Это приведет к изменениям в расписании в несколько минут также для рейсов Тарту-Валга и Тарту-Койдула.

"Наши работники ежедневно занимаются восстановительными работами, но объем работ большой. Согласно нынешним планам, в начале сентября на станции Тарту можно будет ввести в эксплуатацию три станционных пути, что позволило бы перевести тартуские пассажирские поезда на прежнее, использовавшееся до пожара расписание. Кроме того, мы подготавливаем тендер по модернизации всей диспетчерской системы Тартуской станции. Мы делаем все, чтобы процесс проходил по возможности гладко и быстро", — сказал председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.