С 2019 года минимальная зарплата патрульных полицейских и пограничников повысится до 1280 евро

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководство Департамента полиции и погранохраны договорились, что в следующем году зарплата патрульных полицейских и пограничников повысится и будет составлять как минимум 1280 евро. В Ида-Вирумаа рост будет еще более заметным, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".
К ней добавятся другие дополнительные выплаты, включая региональные. Так, например, в Ида-Вирумаа патрульные полицейские начнут получать 1700 евро.
На повышение зарплат в Департаменте полиции в следующем году предусмотрено почти 13 миллионов евро, с помощью которых планируется поднять зарплату всем работникам департамента, в среднем на 10 процентов.
Сейчас минимальная зарплата патрульных полицейских и пограничников составляет 1075 евро.