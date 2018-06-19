С 2019 года минимальная зарплата патрульных полицейских и пограничников повысится до 1280 евро

Politseripatrulli reportaaž Foto: Hendrik Osula

Министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководство Департамента полиции и погранохраны договорились, что в следующем году зарплата патрульных полицейских и пограничников повысится и будет составлять как минимум 1280 евро. В Ида-Вирумаа рост будет еще более заметным, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".