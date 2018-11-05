С 2019 года для продления разрешения владельцы оружия для самозащиты должны сдавать экзамен

Согласно изменению в законе об оружии, дополнительный экзамен по стрельбе должны будут сдавать люди, которые имеют разрешение на ношение огнестрельного оружия, приобретенного только с целью самозащиты либо защиты имущества.

Если разрешение на оружие было выдано также для охоты, спорта или профессиональной деятельности, сдавать дополнительный экзамен не требуется.

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка бюро развития Департамента полиции и погранохраны Тео Никлуса, дополнительный экзамен по стрельбе дает возможность убедиться, что человек на самом деле умеет безопасно обращаться с огнестрельным оружием.

„Если у человека имеется оружие только для самозащиты и защиты своего имущества, он не ходит постоянно на охоту или не занимается стрелковым спортом, то владелец оружия может годами его не использовать и за это время можно забыть требования безопасности и навыки стрельбы, поэтому при обновлении разрешения на оружие надо будет сдать экзамен по стрельбе", — рассказал Никлус.

Требование сдачи дополнительного экзамена по стрельбе начнет действовать с 1 января 2019 года, до этого времени можно продлить разрешение на оружие без теста на стрельбу.

После того, как владелец оружия подаст ходатайство об продлении разрешения на оружие, с человеком свяжется чиновник Департамент полиции и погранохраны и договорится о времени и месте сдачи экзамена по стрельбе. Экзамен состоит из двух частей, проверяется как умение обращаться с оружием, так и умение стрелять из того вида оружия, которое указано на разрешении на оружие. Разрешение на оружие продлевается после успешно пройденного экзамена.