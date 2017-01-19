С декабря 2015 Юридическое бюро Progressor и управа города Таллина приступили к реализации совместного социального проекта, в рамках которого все жители Ласнамяэ могли получить от юристов профессиональные консультации по вопросам семейного, наследственного и долгового права. В среду, 18 января старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и ее заместитель Яанус Рийбе поблагодарили юристов юридического бюро Progressor Данила Липатова, Юлию Андерсон и Оксану Смирнову за сотрудничество.

С декабря 2015 в рамках совместного социального проекта все жители части города Ласнамяэ могут получить от юристов профессиональные консультации по вопросам семейного, наследственного и долгового права. Основными тематиками обращений являются вопросы семейного права, наследование взыскание долгов и исполнение судебных решений. Бесплатная юридическая консультация проводится как на эстонском, так и на русском языке. Общее количество людей получивших правовую помощь за весь период проведения проекта составляет около 230 человек.

”К сожалению, многим людям квалифицированная помощь по экономическим причинам остается недоступной и оказываемая нами услуга очень востребована и очередь на бесплатную консультацию довольна большая. Обязательно продолжим проект и в дальнейшем, ведь спрос на консультации среди жителей Ласнамяэ очень высок”, — подчеркнул юрист юридического бюро Progressor Данил Липатов.

”Мне очень приятно, что жители Ласнамяэ и в дальнейшем смогут получить бесплатную юридическую консультацию. В силу отсутствия финансовых возможностей, для многих она является недоступной, а такие проекты позволяют хоть немного улучшить ситуацию. Благодарим юристов юридического бюро Progressor от имени управы за сотрудничество”,- прокомментировала очередной этап проекта старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Специалисты юридического бюро консультируют жителей района каждый второй понедельник с 10.00 до 14.00 в управе Ласнамяэ по адресу: Палласти, 54. Дополнительную информацию можно получить, обратившись по адресу электронной почты: info@ progressor.ee или по телефону: 5625 7714.

В связи с высокой востребованностью бесплатной правовой помощи управа Ласнамяэ в сотрудничестве с юридическим бюро Progressor организуют в Культурном центре Линдакиви 9 февраля в 16.00 бесплатный правовой семинар. Семинар пройдет в форме вопросов-ответов. Вопросы юристам просим присылать до 6 февраля на электронную почту lasnamae@tallinlv.ee с пометкой ”правовой семинар”.