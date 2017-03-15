С 16 марта в Пярнумаа запрещен выход на лед залива

Передвижение по льду Пярнуского залива стало опасно и с завтрашнего дня, 16 марта, будет запрещен выход на морской лед. В виде исключения разрешено выходить на лед профессиональным рыбакам для ловли сетями и мережами.

По словам руководителя бюро информации Ляэнеской префектуры Арго Тали, состояние льда Пярнуского залива значительно ухудшилось и из-за этого будет уставлен запрет. "Исключение действует для профессиональных рыбаков — у них достаточно опыта и они умеют действовать в сложных ситуациях", — сказал Тали. "В любом случае морские спасатели Пярнуского отделения полиции готовы прийти при необходимости на помощь".

Пярнуское отделение полиции просит профессиональных рыбаков перед выходом на лед проинформировать об этом полицию по номеру 629 2555.

"Опыт показывает, что, к сожалению, всегда находятся люди, которые игнорирую запрет о выходе на лед и попадают в опасные ситуации. Для обеспечения безопасности мы продолжим патрулирование по берегу залива, чтобы предупредить возникновение опасных ситуаций и убедиться в том, что рыбаки, которым разрешено выходить на лед, вернулись вечером на берег", — сказал Тали.

Заметив нуждающегося в помощи человека, следует незамедлительно позвонить по номеру 112.