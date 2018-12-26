С 1 января в Эстонии начинает работу круглосуточный кризисный номер для жертв домашнего насилия

С 1 января 2019 года начинает работу круглосуточный кризисный номер помощи жертвам, который был запущен в тестовом режиме в Пярну. Начиная с января следующего года номер кризисного телефона — 116 006. Цель работы номера — обеспечить своевременную эмоциональную поддержку жертве, а также направить ее за необходимой помощью. Дальнейшую помощь жертве оказывают: женские опорные центры, работники помощи жертвам, местные самоуправления и семейные врачи. ”Многие исследования показывают, что ключевую роль в помощи жертве играет время. Если необходимая помощь поступает своевременно, то с большей долей вероятности жертва примет ее”, — сказал руководитель отдела помощи жертвам насилия департамента социального страхования Яко Салла.

Совместный пярнуский проект доказал необходимость незамедлительного вмешательства всех ведомств, в рамках которого с места происшествия увозили агрессора, а также там же предлагали поддержку и консультацию. Начиная с 2019 года пярнуский пилотный проект будет запущен по всей Эстонии.

”Самое важное — это своевременно оказать помощь пострадавшему, проконсультировать и поддержать его, несмотря на то, было ли начато уголовное делопроизводство или нет, а также поддерживать человека до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также необходимо быстрое оказание помощи детям, которые стали жертвами насилия, потому что насилие порождает насилие”, — сказала министр внутренних дел Катри Райк.