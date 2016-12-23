С 1 января 2017 года изменяется тариф консульского сбора за выдачу въездных виз в Республику Беларусь. Сейчас он становится проще — с января 2017 года любая виза вне зависимости от типа и кратности будет стоить 60 евро, а групповая — 10 евро. В случае необходимости получения срочных виз их стоимость возрастет в два раза и составит 120 и 20 евро соответственно.

При этом Республика Беларусь сохранила существующий в настоящее время льготный тариф для граждан Эстонии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии. Таким образом, стоимость однократной индивидуальной визы сохраняется и составляет 25 евро.

Кроме того, существенно понижается стоимость годовой визы — со 150 евро до 60 евро.

Изменения затрагивают также размер консульского сбора за выдачу срочных виз — с 2017 года их стоимость будет увеличиваться на 100 процентов.

Все предстоящие изменения с 1 января 2017 года будут доступны на сайте Посольства в разделе ”Консульские вопросы. Тариф консульских сборов”.