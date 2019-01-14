С 1 января государство начало поддерживать создание новых рабочих мест на северо-востоке и юго-востоке Эстонии

”В Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны по-прежнему наблюдается высокий уровень безработицы и поэтому цель пособия заключается в мотивировании работодателей создавать рабочие места именно в тех регионах, где есть незадействованная рабочая сила”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

По словам министра, исходя из завершившегося в Ида-Вирумаа пилотного проекта, подобные пособия могут мотивировать работодателей создавать рабочие места в конкретных регионах. В Ида-Вирумаа благодаря пособию было создано 645 рабочих мест на 17 предприятиях. ”Мы видим необходимость в продолжении выплаты пособий в Ида-Вирумаа, однако есть и ряд других регионов, которые также нуждаются в поддержке”, — отметила Рийна Сиккут.

Создавать рабочие места предлагается в тех регионах, где показатель зарегистрированной безработицы заметно выше среднего уровня. По состоянию на декабрь 2018 года, средний показатель зарегистрированной безработицы составляет 4,8%. Самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был отмечен в Ида-Вирумаа — 8,8%, затем следует Валгамаа — 8,5%, Вырумаа — 7,5% и Пылвамаа — 6,9%.