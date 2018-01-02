С 1 января браки можно заключать в самоуправлениях уездных центров

В связи с упразднением уездных управ самоуправления уездных центров возлагают на себя задачи учреждений записи актов гражданского состояния. С 1 января заключать браки, регистрировать рождения, смерти и разводы можно в самоуправлениях уездных центров.

Обязанности, которые раньше выполняли уездные управы и которые связаны с народонаселением, в Харьюмаа перенял Таллиннский департамент ЗАГС, в Хийумаа — Хийумааская волостная управа, в Ида-Вирумаа — Йыхвиская волостная управа и Нарвская городская управа, в Йыгевамаа — Йыгеваская волостная управа, в Ярвамаа — Пайдеская городская управа, в Ляэнемаа — Хаапсалуская городская управа, в Ляэне-Вирумаа — Раквереская городская управа, в Пылвамаа — Пылваская волостная управа, в Пярнумаа — Пярнуская городская управа, в Рапламаа — Раплаская волостная управа, в Сааремаа — Сааремааская волостная управа, в Тартумаа — Тартуская городская управа, в Валгамаа — Валгаская волостная управа, в Вильяндимаа — Вильяндиская городская управа и в Вырумаа — Выруская городская управа.

Изменения коснулись и смены имени. Если раньше имя можно было менять во всех уездных управах и в Таллиннском департаменте ЗАГС, то с Нового года это можно делать в четырех местах: в Тартуской городской управе, Таллиннском департаменте ЗАГС, Пярнуской городской управе и Йыхвиской волостной управе.

Так же, как и раньше, рождение, смерть и местожительство можно регистрировать во всех самоуправлениях. Кроме того, все самоуправления вправе присваивать личные коды гражданам Европейского союза при регистрации местожительства и выдавать выписки из регистра народонаселения.