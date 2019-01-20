С 1 сентября изменится схема расчета родительской зарплаты

Действующая сейчас формула привязана к дате, в которую возникает право на получение родительского пособия. Этой датой является следующий день после окончания отпуска по беременности и родам продолжительностью 140 дней, который можно взять минимум за 30 или максимум за 70 дней до прогнозируемой даты родов.

В таком случае размер родительского пособия зависит от доходов родителя за год, предшествующий году, в который возникло право на пособие (учитываются только доходы, с которых был уплачен социальный налог). Годовой доход делится на 12 с предварительным вычетом дней, в которые родитель находился на больничном или в отпуске по беременности и родам, а полученный результат равен размеру ежемесячного пособия. Например, если отпуск по беременности и родам начался 1 ноября 2018 года и закончился 19 марта 2019 года, то при расчете пособия доходы за 2018 год будут поделены на 10.

С 1 сентября формула изменится.

Для родителей, право на получение пособия у которых возникнет 1 сентября и позднее, при расчете размера пособия за основу будет браться 12-месячный период, предшествующий 9 месяцам до рождения ребенка. Таким образом, изменение коснется в первую очередь женщин, у которых отпуск по беременности и родам закончится 31 августа 2019 года или в более позднюю дату.