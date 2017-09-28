28.09.2017, 12:48

С 1 октября открывается ночлежка на улице Акадеэмиа

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rus.delfi.ee
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Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas aadressil Alasi 8
Kodutute öömaja Põhja-Tallinnas Foto: Karli Saul

С 1 октября после летних "каникул" вновь открывается доступ в ночлежный дом на улице Акадеэмиа, 34. Он начинает сезон последним из трех ночлежек Таллинна.

Ночлежные дома на улицах Мерелахе,4 и Акадеэмиа, 34 открыты для желающих переночевать с 19 до 9 часов, а на улице Алази, 8 — с 21 до 9 часов, сообщает Раэпресс.

Всего в трех ночлежных домах 124 места (60 — на Алази, 26 — на Мерелахе и 38 — на Акадеэмиа).

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