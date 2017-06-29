С 1 июля вступит в силу около сотни законов

С 1 июля в Эстонии вступят в силу 257 новых правовых актов, в числе которых — 88 законов и 169 постановлений, которые касаются разных сфер.

Среди прочего начнут действовать поправки к закону об алкоголе и законы, которые связанные с квартирными товариществами, семьей, лесоводством и отходами, пишет rus.err.ee.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд сказал ERR, что для обычного человека не обязательно ориентироваться во всех вступающих в силу правовых актах. "Достаточно быть в курсе изменений, касающихся его", — сказал он.

Карилайд сказал, что когда законы часто меняют, это может указывать на то, что в государстве что-то не так. В то же время он не смог сказать, является ли это рекордным числом законов, вступающим в силу в один день.