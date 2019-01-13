13.01.2019, 13:15

С 1 июля вместо Temptrans обслуживать общественные линии Маарду-Таллинн будет Sebe

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rus.delfi.ee
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SEBE bussijuhtide pikett Tartus
Foto: Argo Ingver

С 1 июля новым оператором общественных автобусных линий по маршруту Маарду-Таллинн-Маарду вместо предприятия Temptrans станет фирма Sebe, которая будет обслуживать будет обслуживать как действующие линии номер 100 и 101, так и создаваемые номер 102 и 103, а также линии №170 и №171.

На линиях Таллинн — Маарду автобусы будут делать в рабочие дни в среднем 83 и по выходным и государственным праздникам 47 полных круга. Для сравнения, в настоящее время эти цифры равны 34 кругам по рабочим дням и 16 по выходным и государственным праздникам, передает rus.err.ee.

По этим маршрутам будет работать действующая сейчас система продажи билетов на общественных линиях В Харьюмаа.

Новое расписание будет опубликовано в июне.

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