С 1 июля вместо Temptrans обслуживать общественные линии Маарду-Таллинн будет Sebe

На линиях Таллинн — Маарду автобусы будут делать в рабочие дни в среднем 83 и по выходным и государственным праздникам 47 полных круга. Для сравнения, в настоящее время эти цифры равны 34 кругам по рабочим дням и 16 по выходным и государственным праздникам, передает rus.err.ee.

По этим маршрутам будет работать действующая сейчас система продажи билетов на общественных линиях В Харьюмаа.

Новое расписание будет опубликовано в июне.