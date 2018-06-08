08.06.2018, 07:50

С 1 июля в 10 уездах Эстонии вводится бесплатный общественный транспорт

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rus.delfi.ee
EST 1
Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele
Maakonnaliini bussFoto: Sven Arbet

Гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук подписал в среду приказ об установлении с 1 июля стоимости проезда на автобусах в 10 уездах Эстонии в размере 0 евро, передает rus.err.ee.

Бесплатный проезд на уездных линиях вводится с начала следующего месяца в Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и на линиях в Ляэнемаа, оператором которых является НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта", — сообщила 7 июня пресс-служба ведомства.

Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа и Рапламаа представили ходатайства о получении разрешения на сохранение платного проезда. Центр общественного транспорта Вильяндиского уезда пока не сообщил о своем решении.

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Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастят соответствующими табличками, а право бесплатного проезда на них не будет зависеть от прописки в соответствующем уезде.

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