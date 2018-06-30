С 1 июля меняется номер службы техподдержки ID-карт

С 1 июля услугу техподдержки пользователей ID-карт будет оказывать предприятие AS Tieto Estonia. Новый номер службы поддержки — 666 8888, при звонке действует обычный тариф звонков на настольный телефон. Получить помощь в службе поддержки можно будет по рабочим дням с 8 до 19 часов, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
По словам заместителя генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Андруса Каарельсона, основным информационным и справочным каналом в отношении ID-карты является веб-страница www.id.ee. Там можно найти ответы на вопросы в связи с программным обеспечением для ID-карт и решение проблем, связанных с электронным использованием ID-карт.
”Мы начали подготовку к основательному обновлению веб-среды id.ee, чтобы там можно было более быстро найти ответы на свои вопросы. Мы также планируем добавить на страницу возможность ведения веб-беседы, чтобы более оперативно оказывать людям помощь. Веб-среда будет обновлена в следующем году”, — сказал Каарельсон.