12.06.2018, 08:50

С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие


rus.delfi.ee
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Relvad Eestis
Relvad EestisFoto: Andres Putting

1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Тео Никлус сказал, что с этими изменениями следует считаться уже сейчас, при регистрации на экзамен. Если желающий получить разрешение на оружие будет проходить экзамен в июле или позже, то экзамен будет проводиться уже в соответствии с измененным законодательством.

В соответствии с изменениями в законе, вопросы по теории на экзамене будут только на эстонском языке. Если ходатайствующий о разрешении на оружие не владеет эстонском языком, то экзамен можно сдать на другом языке при помощи переводчика.

"В связи с этим могут возникнуть очереди на экзамен, так как такие экзамены Департамент полиции и погранохраны может проводить в меньшем объеме", — сказал Никлус.

Переводчик может переводить только часть, связанную с проведением экзамена, вопрос экзаменационного билета и варианты ответов. Департамент полиции и погранохраны услугу перевода не предоставляет, и расходы, связанные с переводом, ложатся на сдающего экзамен.

Вопросы теоретической части экзамена о получении разрешения на оружие отталкиваются от действующего законодательства. Людям, которые готовятся к экзамену, Департамент полиции и погранохраны советует ознакомиться со вступающей 1 июля редакцией Закона об оружии. В случае, если человеку не удается сдать экзамен по практической стрельбе, то повторный экзамен теперь можно будет сдать в течение двух месяцев, что дает возможность лучше подготовиться к экзамену. Сейчас повторный экзамен следует сдать в течение одного месяца.

В соответствии с изменениями в законе, у иностранцев не будет теперь возможности получить разрешение на оружие в Эстонии на основании разрешения на оружие другого государства без прохождения экзамена и предоставления справки о здоровье.

ТОП

С 1 июля при подаче ходатайства о разрешении на оружие ходатайствующий должен предоставить Департаменту полиции и погранохраны выданную сотрудником здравоохранения справку о пройденных 16-часовых курсах по оказанию первой помощи. В ходатайстве не надо будет больше отдельно предоставлять фотографию, если человек дает разрешение на использование фотографии из базы данных удостоверяющих личность документов. Важные изменения касаются также и признания оружия непригодным к стрельбе, дозволенного количества патронов и регистрации оружия. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Riigi Teataja.

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