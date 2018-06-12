С 1 июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

1 июля в законе об оружии вступает в силу несколько изменений, которые касаются порядка подачи ходатайства о получении разрешения на оружие и прохождения соответствующего экзамена, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Тео Никлус сказал, что с этими изменениями следует считаться уже сейчас, при регистрации на экзамен. Если желающий получить разрешение на оружие будет проходить экзамен в июле или позже, то экзамен будет проводиться уже в соответствии с измененным законодательством.

В соответствии с изменениями в законе, вопросы по теории на экзамене будут только на эстонском языке. Если ходатайствующий о разрешении на оружие не владеет эстонском языком, то экзамен можно сдать на другом языке при помощи переводчика.

"В связи с этим могут возникнуть очереди на экзамен, так как такие экзамены Департамент полиции и погранохраны может проводить в меньшем объеме", — сказал Никлус.

Переводчик может переводить только часть, связанную с проведением экзамена, вопрос экзаменационного билета и варианты ответов. Департамент полиции и погранохраны услугу перевода не предоставляет, и расходы, связанные с переводом, ложатся на сдающего экзамен.