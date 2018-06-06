06.06.2018, 17:44

С 1 июля близкие родственники людей с глубокими недугами смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск

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rus.delfi.ee
EST 11
Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva Muuseumis
Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva MuuseumisFoto: Anni Õnneleid

Сегодня Рийгикогу принял закон, который даст работающему близкому совершеннолетнего человека с глубоким недугом или назначенному ему попечителю право получить оплачиваемый отпуск по уходу в размере пяти рабочих дней в год, сообщает парламентская пресс-служба.

Закон мотивирует человека, ухаживающего за близким с подобными проблемами, продолжать ходить на работу или искать работу. Закон дает дополнительное свободное время для ухода за близким с глубоким недугом, организации этого ухода или посещения врача.

Отпуск будет компенсироваться на основании минимальной ставки заработной платы. В отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации отпуска по уходу будут применены те же принципы, что и в отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Работник просит разрешение на отпуск по уходу у работодателя. Размер компенсации за отпуск, выплачиваемый за счет государственного бюджета, рассчитывает и выплачивает работнику работодатель. Для того, чтобы получить компенсацию за эту сумму из государственного бюджета, работодатель должен представить соответствующее ходатайство Департаменту социального страхования.

Согласно закону, работник имеет право на отпуск, если он является родителем, дедушкой или бабушкой, сестрой, братом, ребенком или внуком совершеннолетнего лица с глубоким недугом. Право на отпуск также имеет супруг или зарегистрированный сожитель в значении Закона о сожительстве, опекун или назначенный местным самоуправлением попечитель.

В ходе рассмотрения в закон были внесены поправки, цель которых — проанализировать и предложить возможные решения для обеспечения права на подобный отпуск лицам, которые работают в качестве физического лица на основании обязательственно-правового договора или же занимают публично-правовую должность, являясь независимым должностным лицом. Правительство должно провести соответствующий анализ к 2020 году. Кроме того, к 2020 году правительство также должно будет проанализировать, как будут определяться лица, нуждающиеся в уходе, и по каким критериям будет устанавливаться соответствующая потребность.

Закон вступит в силу 1 июля.

ТОП

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о внесении изменений в Закон о трудовом договоре, в Закон о компенсациях семьям и, в связи с этим, в другие законы и в Закон о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении (596 SE) проголосовал 71 депутат; против — 7 депутатов. Один член парламента воздержался.

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