С 1 июля близкие родственники людей с глубокими недугами смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск

Сегодня Рийгикогу принял закон, который даст работающему близкому совершеннолетнего человека с глубоким недугом или назначенному ему попечителю право получить оплачиваемый отпуск по уходу в размере пяти рабочих дней в год, сообщает парламентская пресс-служба.

Закон мотивирует человека, ухаживающего за близким с подобными проблемами, продолжать ходить на работу или искать работу. Закон дает дополнительное свободное время для ухода за близким с глубоким недугом, организации этого ухода или посещения врача.

Отпуск будет компенсироваться на основании минимальной ставки заработной платы. В отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации отпуска по уходу будут применены те же принципы, что и в отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Работник просит разрешение на отпуск по уходу у работодателя. Размер компенсации за отпуск, выплачиваемый за счет государственного бюджета, рассчитывает и выплачивает работнику работодатель. Для того, чтобы получить компенсацию за эту сумму из государственного бюджета, работодатель должен представить соответствующее ходатайство Департаменту социального страхования.