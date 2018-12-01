01.12.2018, 17:43

С 1 декабря вносятся изменения в движение столичных автобусов


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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

С 1 декабря вносятся изменения в движение столичных автобусов на пяти линиях.

На линии 8 в рабочие дни добавляется один автобус в часы "пик".

На линии 30 автобус будет в вечерние часы совершать дополнительный круг.

Расписание движения корректируются на линиях 14, 18 и 38.

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