С 1 декабря вносятся изменения в движение столичных автобусов
С 1 декабря вносятся изменения в движение столичных автобусов на пяти линиях.
С 1 декабря вносятся изменения в движение столичных автобусов на пяти линиях.
На линии 8 в рабочие дни добавляется один автобус в часы "пик".
На линии 30 автобус будет в вечерние часы совершать дополнительный круг.
Расписание движения корректируются на линиях 14, 18 и 38.
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