Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина

В этот же день произошел и другой инцидент. Автомобили для Горбачева, огромные бронированные ”ЗИЛы”, доставили из Москвы в спецвагонах. Это были два одинаковых автомобиля, чтобы имеющие плохие намерения люди не смогли понять, в каком именно находится на данный момент хозяин. Вместе с авто прибыли водители и охранники. Вышло так, что на пути на Ратушу Горбачев вдруг захотел поговорить с народом и приказал водителю остановиться на площади Победы, как она тогда называлась. Водитель Горбачева нажал на тормоз, а водитель ехавшего сзади авто, засмотревшись на девушек в коротких зимних куртках, не успел среагировать и врезался в машину Горбачева. Авария оказалась несерьезной и все двинулись дальше.

Рюйтель не выполнили данного Горбачеву обещания

В декабре 1990 года в Кремле проходило очередное заседание Съезда народных депутатов СССР. 18 декабря Рюйтель сообщил съезду, что Эстония союзный договор не подпишет. Когда Микк Микивер и еще несколько эстонцев, в том числе Юри Крафт, Тийт Маде и Арнольд Рюйтель, вышли покурить, к ним подошел Михаил Горбачев с двумя сопровождающими. Арнольд Рюйтель повернулся и с вытянутой для приветствия рукой поспешил навстречу Горбачеву. Тот ему руки не подал и выпалил: ”Вы обещали мне. Но не сделали!” После чего повернулся и ушел той же дорогой, какой пришел. Рюйтель с опущенной головой вернулся к своим. Когда кто-то спросил, о чем они говорили, Рюйтель что-то пробормотал и пошел обратно в зал. Больше никто к этой встрече не возвращался.



Ельцин доверял Рюйтелю

Когда Борис Ельцин в 1991 году после событий в Вильнюсе заехал в Эстонию, то остановился на ночь в резиденции на улице Няйтусе. В Таллинн прибыли и президент Латвии и Литвы. Лео Каал (водитель) привез Рюйтеля в резиденцию и услышал, как Ельцин сказал: Арнольд Федорович, я доверяю только тебе, больше никому.

На следующий день в ”Чайку” загрузили подушки и еду и Ельцин вместе с телохранителями направился в Питер. Машину вел известный гонщик и мастер спорта СССР Георг Валдек.

Как Путин понял, что с Рюйтелем заключить нужные Кремлю

договоренности не удастся

20 января 2005 года президент Рюйтель прибыл в Москву по приглашению патриарха Алексия. На встречу после пятнадцатиминутного опоздания прибыл и Путин. Патриарх произнес вступительную речь и отметил свои таллиннские корни. Путин кивал и внимательно слушал. Далее заговорил Рюйтель. Он очень хорошо подготовился, поэтому говорил на русском, который уже успел немного заржаветь, достаточно бегло.

Он говорил раскатисто, и в речи чувствовался адреналин: на него снова была возложена та миссия, которую он выполнял во время своих визитов в Москву в начале восстановления независимости Эстонии.

Ээро Раун фотографировал и делал заметки для пресс-релиза. Вскоре журналистов выпроводили из помещения.

По окончанию встречи Рюйтель сказал прессе, что он так и не ответил Путину, поедет ли в Москву на парад 9 мая и что не назвал бы данную встречу переломной, хотя она, несомненно, была нужна, чтобы стороны обозначили свои позиции.