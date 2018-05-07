07.05.2018, 19:10

Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина

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rus.delfi.ee
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Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина
Arnold Rüütlil on, mida meenutada ja mäletada.Foto: Tiit Blaat

10 мая президенту Арнольду Рюйтелю исполнится 90 лет. Издание Eesti Päevaleht представило подборку воспоминаний приближенных к нему людей и просто интересных фактов о нем.

Несостоявшееся чаепитие с Горбачевым

В 1987 году в Таллинн приехал Михаил Горбачев. Вечером все отправились на концерт в Estonia. Рейн Ристлаан рассадил гостей в ложе. После концерта Арнольд Рюйтель, Бруно Саул и Карл Вайно были приглашены на вечернее чаепитие в резиденцию правительства на улице Няйтусе, где остановились Горбачев с супругой. Все было подготовлено, на столе — все самое лучшее, но Рюйтель, Саул и Вайно прождали 20 минут, после чего пришла Раиса Максимовна и отрезала: Михаил Сергеевич устал, чаепитие отменяется.

В этот же день произошел и другой инцидент. Автомобили для Горбачева, огромные бронированные ”ЗИЛы”, доставили из Москвы в спецвагонах. Это были два одинаковых автомобиля, чтобы имеющие плохие намерения люди не смогли понять, в каком именно находится на данный момент хозяин. Вместе с авто прибыли водители и охранники. Вышло так, что на пути на Ратушу Горбачев вдруг захотел поговорить с народом и приказал водителю остановиться на площади Победы, как она тогда называлась. Водитель Горбачева нажал на тормоз, а водитель ехавшего сзади авто, засмотревшись на девушек в коротких зимних куртках, не успел среагировать и врезался в машину Горбачева. Авария оказалась несерьезной и все двинулись дальше.

Рюйтель не выполнили данного Горбачеву обещания

ТОП

В декабре 1990 года в Кремле проходило очередное заседание Съезда народных депутатов СССР. 18 декабря Рюйтель сообщил съезду, что Эстония союзный договор не подпишет. Когда Микк Микивер и еще несколько эстонцев, в том числе Юри Крафт, Тийт Маде и Арнольд Рюйтель, вышли покурить, к ним подошел Михаил Горбачев с двумя сопровождающими. Арнольд Рюйтель повернулся и с вытянутой для приветствия рукой поспешил навстречу Горбачеву. Тот ему руки не подал и выпалил: ”Вы обещали мне. Но не сделали!” После чего повернулся и ушел той же дорогой, какой пришел. Рюйтель с опущенной головой вернулся к своим. Когда кто-то спросил, о чем они говорили, Рюйтель что-то пробормотал и пошел обратно в зал. Больше никто к этой встрече не возвращался.

Ельцин доверял Рюйтелю

Когда Борис Ельцин в 1991 году после событий в Вильнюсе заехал в Эстонию, то остановился на ночь в резиденции на улице Няйтусе. В Таллинн прибыли и президент Латвии и Литвы. Лео Каал (водитель) привез Рюйтеля в резиденцию и услышал, как Ельцин сказал: Арнольд Федорович, я доверяю только тебе, больше никому.

На следующий день в ”Чайку” загрузили подушки и еду и Ельцин вместе с телохранителями направился в Питер. Машину вел известный гонщик и мастер спорта СССР Георг Валдек.

Как Путин понял, что с Рюйтелем заключить нужные Кремлю
договоренности не удастся

20 января 2005 года президент Рюйтель прибыл в Москву по приглашению патриарха Алексия. На встречу после пятнадцатиминутного опоздания прибыл и Путин. Патриарх произнес вступительную речь и отметил свои таллиннские корни. Путин кивал и внимательно слушал. Далее заговорил Рюйтель. Он очень хорошо подготовился, поэтому говорил на русском, который уже успел немного заржаветь, достаточно бегло.

Он говорил раскатисто, и в речи чувствовался адреналин: на него снова была возложена та миссия, которую он выполнял во время своих визитов в Москву в начале восстановления независимости Эстонии.

Ээро Раун фотографировал и делал заметки для пресс-релиза. Вскоре журналистов выпроводили из помещения.

По окончанию встречи Рюйтель сказал прессе, что он так и не ответил Путину, поедет ли в Москву на парад 9 мая и что не назвал бы данную встречу переломной, хотя она, несомненно, была нужна, чтобы стороны обозначили свои позиции.

Инициатором встречи был патриарх Алексий II, который таким образом попытался поспособствовать улучшению отношений между Эстонией, страной, в которой он родился, и Россией, страной, патриотом которой он являлся. Определенное значение имел и тот факт, что во время президентства Рюйтеля нашел свое разрешения конфликт между двумя православными церквями в Эстонии. За это на следующий день Рюйтелю вручили премию Московского патриархата.

Встреча длилась более двух часов. Путина интересовало, пойдет Рюйтель, который ранее часто бывал в Москве, на заключение нужных Кремлю соглашений или нет. Выслушав длинный экскурс Рюйтеля в 1939-й и 1940-й, Путину стало ясно: от Рюйтеля, как и ранее от Мери, ожидать существенных общих интересов с Кремлем не приходится.

7 марта 2005 года Рюйтель обнародовал свое решение не ехать 9 мая в Москву. В Москву отправилась президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая представила там позиции всех трех президентов стран Балтии.

Полностью воспоминания источников можно прочитать здесь.

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