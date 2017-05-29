Рюйтель: самый лучший подарок — сохранение эстонского народа

Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, отметивший свое 89-летие, отметил, что Эстония к данному моменту крайне истончена.

«Это — одно из последствий внедрения экономической модели абсолютного либерализма. Человеку, его благосостоянию и счастливой жизни, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. Однако общество сродни пирамиде, в которой не может быть слабых мест”, — передает его слова Maaleht со ссылкой на Pealinn.

По Рюйтелю, в основе пирамиды лежит народ, затем — местные самоуправления, общественные организации, затем — правительство, парламент и президент. ”Мы должны следить за тем, чтобы эта пирамида была сильной и чтобы в ней не возникало слабых мест. Это означает, что мы должны обеспечить нормальную рождаемость, воспитать младшее поколение, передать им образование, знание и жизненный опыт”, — сказал он.

„В политику пришло молодое поколение, у которого отсутствует необходимый жизненный опыт, которое раздает обещания исходя из ситуации в определенный отрезок времени, чтобы заручиться политической поддержкой, и которое не обеспечило устойчивость нашего народа. В будущем надо надо еще много чего сделать”, — подчеркнул экс-президент.

Рюйтель отметил, что самым лучшим подарком для него является то, что он уже 59 лет женат на своей супруге и что у них четыре внука и восемь правнуков. ”Мы каждый раз радуемся, когда в нашей семье рождается еще один правнук, — сказал он. — Но самым лучшим подарком стало бы сохранение эстонского народа и возможность еще много столетий говорить на своем красивом эстонском языке”.